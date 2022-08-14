Тающие арктические склоны очень сильно влияют на глобальное потепление

Этот вывод был сделан в результате изучения склонов холмов в одном из регионов Крайнего Севера России, где исследователи также обнаружили значительное и быстрое увеличение числа обвалившихся склонов. Обрушения сопровождаются оползнями, которые постепенно обнажают все большую часть вечной мерзлоты для оттаивания - и все больше углерода для высвобождения.

Современные глобальные климатические модели не учитывают некогда замороженный углерод, высвобождаемый этими обвалившимися склонами. Исследователи считают, что это необходимо изменить.

Результаты исследования были опубликованы 15 июля в журнале Европейского союза геонаук "Криосфера". Они являются первыми, основанными на использовании спутниковых снимков для оценки высвобождения углерода из оползающих склонов арктических холмов.

"Ожидается, что в ближайшие десятилетия ландшафты вечной мерзлоты сильно изменятся", - сказал Саймон Цвибек, доцент Геофизического института Университета Аляски в Фэрбенксе и один из авторов научной статьи. "Среди многих последствий этого - выброс парниковых газов, таких как углекислый газ, который может усугубить изменение климата".

Подобные просадки при оттепели также широко распространены на полуострове Ямал в Сибири, на северо-западе Канады и на канадском Арктическом архипелаге.