TCL представила умные очки, которые выглядят менее глупо

Наука и технологии
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TCL представила умные очки, которые выглядят менее глупоВторое поколение
TCL готовится к запуску второго поколения умных очков со встроенными дисплеями. Они называются NxtWear Air, стали легче на 30%, а ешё выглядят не так глупо, как первое поколение. Теперь устройство больше похоже на обычные солнцезащитные очки.
NxtWear Air, как и предшественник NxtWear G, предлагают два экрана Micro OLED разрешением 1080p, встроенные в оправу. Они должны создавать эффект просмотра 140-дюймового экрана. Очки не поддерживают виртуальную или дополненную реальность.
По сути, это дополнительный дисплей, который можно носить на лице, используя USB-C для подключения к телефону, планшету или ноутбуку. Стереодинамики встроены, но можно пользоваться и наушниками.
Сравните, как выглядят очки разных поколений. Они действительно стали менее громоздкими и странными.
TCL заявляет, что NxtWear Air выйдут на рынок в первом квартале 2022 года. Какова их цена, пока неизвестно.
Источник: the Verge