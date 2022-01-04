TCL представила умные очки, которые выглядят менее глупо

NxtWear Air, как и предшественник NxtWear G, предлагают два экрана Micro OLED разрешением 1080p, встроенные в оправу. Они должны создавать эффект просмотра 140-дюймового экрана. Очки не поддерживают виртуальную или дополненную реальность.

По сути, это дополнительный дисплей, который можно носить на лице, используя USB-C для подключения к телефону, планшету или ноутбуку. Стереодинамики встроены, но можно пользоваться и наушниками.

Сравните, как выглядят очки разных поколений. Они действительно стали менее громоздкими и странными.