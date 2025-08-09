Tecno привезла в Россию свои первые умные часы и пауэрбанки

Tecno привезла в Россию свои первые умные часы и пауэрбанкиУже в продаже
© Tecno
Корпуса часов сделаны из прочного металла и стекла, а управление удобно через сенсорный экран, колесико и кнопки. В моделях Pro 3 и GT кнопки можно настраивать, а Watch 3 Active предлагает спортивный режим и встроенные мини-игры. Дисплеи варьируются от 1,43" AMOLED до 2,02" IPS.
Все часы поддерживают более 100 спортивных режимов и работают до 12 дней без подзарядки. Модель Pro 3 автоматически распознает тренировки и предупреждает о высоком пульсе. По уровню защиты Pro 3 и GT — 3 ATM, а Watch 3 Active — IP68.
В дополнение к часам TECNO выпустила несколько моделей портативных пауэрбанков с ёмкостью до 20 000 мАч и функцией быстрой зарядки. Новинки уже доступны в фирменном магазине на OZON и у крупных ритейлеров по ценам от 3 990 до 7 990 рублей.