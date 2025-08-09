Наука и технологии
Опубликовано 09 августа 2025, 14:07
1 мин.

Tecno привезла в Россию свои первые умные часы и пауэрбанки

Уже в продаже
Tecno начала продажи в России своих первых умных часов и внешних аккумуляторов. В серию часов вошли три модели: Watch 3 Active, Watch Pro 3 и Watch GT. Все они сочетают функции для здоровья, поддержку звонков через Bluetooth и умного ассистента Ellа на базе TECNO AI.
Tecno привезла в Россию свои первые умные часы и пауэрбанки

© Tecno

Корпуса часов сделаны из прочного металла и стекла, а управление удобно через сенсорный экран, колесико и кнопки. В моделях Pro 3 и GT кнопки можно настраивать, а Watch 3 Active предлагает спортивный режим и встроенные мини-игры. Дисплеи варьируются от 1,43" AMOLED до 2,02" IPS.

Tecno привезла в Россию свои первые умные часы и пауэрбанки

© Tecno

Все часы поддерживают более 100 спортивных режимов и работают до 12 дней без подзарядки. Модель Pro 3 автоматически распознает тренировки и предупреждает о высоком пульсе. По уровню защиты Pro 3 и GT — 3 ATM, а Watch 3 Active — IP68.

В дополнение к часам TECNO выпустила несколько моделей портативных пауэрбанков с ёмкостью до 20 000 мАч и функцией быстрой зарядки. Новинки уже доступны в фирменном магазине на OZON и у крупных ритейлеров по ценам от 3 990 до 7 990 рублей.

Источник:Tecno
Автор:Максим Многословный
Теги:
#часы
,
#Tecno
,
#внешний аккумулятор