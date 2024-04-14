Тейлор Свифт зашифровала послание в тексте своих песен в Apple Music

Остроумные фанаты, подтолкнутые Taylor Nation (официальной командой Свифт по связям с общественностью), разгадали код. Тексты песен были ловко изменены, чтобы включить в них загадки, связанные с новым альбомом. Первая подсказка появилась на странице Taylor Nation в соцсети. Эффект глюка указал поклонникам на песню «Glitch» с ее предыдущего альбома «Midnights». Изучив текст песни на Apple Music, поклонники обнаружили специально расположенные заглавные буквы. Нерасшифрованные, они образовали слово «HEREBY».

Эта головоломка — только начало. Taylor Nation намекнул, что в будущем фанатов ждут новые загадки, спрятанные в текстах песен Apple Music.

Это не первая попытка Свифт использовать цифровые пасхальные яйца. Она известна тем, что оставляла подсказки в предыдущих текстах песен, намекая на грядущие проекты. До выхода «The Tortured Poets Department» осталась неделя.