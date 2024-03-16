Техасцев лишили доступа к Pornhub в качестве протеста против властей Штата

Опубликовано 16 марта 2024, 10:30
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Техасцев лишили доступа к Pornhub в качестве протеста против властей ШтатаИз-за закона о проверке возраста
Pornhub отключил свой сайт в Техасе в знак протеста против закона штата, требующего проверки возраста для доступа к контенту для взрослых.
Это произошло после того, как в феврале Техас подал иск против материнской компании Pornhub, Aylo, за то, что она не приняла таких мер.
Спорный техасский закон (HB 1181) обязывает пользователей доказывать, что им есть 18 лет и использовать сторонние сервисы верификации. Кроме того, закон обязывает порнографические сайты размещать предупреждения о недоказанном вреде порнографии для развития мозга.
Pornhub утверждает, что эти методы не гарантируют достоверной проверки возраста, а загрузка идентификационных данных вызвало у них опасения по поводу конфиденциальности.
Ранее платформа заблокировала доступ в нескольких штатах с аналогичными законами.