Техасская фабрика ужасов Tesla: сотрудники пожаловались на нападения роботов

Техасская фабрика ужасов Tesla: сотрудники пожаловались на нападения роботовПроизводство Cybertruck омрачено недавними событиями
В то время как компания Tesla готовится к выпуску своих долгожданных Cybertruck, свежий отчет раскрывает кошмарную картину на заводе Gigafactory в Остине, штат Техас. На заводе, отвечающем за сборку электромобиля, наблюдается резкий рост травматизма на производстве: согласно сообщениям, в 2022 г. пострадал каждый 21 работник.
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Среди мрачных инцидентов - робот, якобы ударивший инженера до крови, а также взрыв литейной машины, в результате которого рабочий получил контузию. В отчетах о травмах, предоставленных Tesla в OSHA, подробно описываются и другие ужасающие случаи, такие как выплескивание расплавленного металла из неисправных машин, а также переломы и проколы легких у подрядчиков из-за отсутствия защитных средств.
Такое представление о культуре труда в компании Tesla заставляет задуматься о стандартах безопасности, особенно когда завод Gigafactory готовится к выпуску первой партии Cybertruck.
Так, амбициозный проект Илона Маска подвергается тщательному изучению в связи с травматизмом работников и якобы «сверхжесткими» условиями труда.
Выйдет ли футуристический Cybertruck невредимым из тени проблемного техасского завода Tesla?