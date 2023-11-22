Техасская фабрика ужасов Tesla: сотрудники пожаловались на нападения роботов

Среди мрачных инцидентов - робот, якобы ударивший инженера до крови, а также взрыв литейной машины, в результате которого рабочий получил контузию. В отчетах о травмах, предоставленных Tesla в OSHA, подробно описываются и другие ужасающие случаи, такие как выплескивание расплавленного металла из неисправных машин, а также переломы и проколы легких у подрядчиков из-за отсутствия защитных средств.

Такое представление о культуре труда в компании Tesla заставляет задуматься о стандартах безопасности, особенно когда завод Gigafactory готовится к выпуску первой партии Cybertruck.

Так, амбициозный проект Илона Маска подвергается тщательному изучению в связи с травматизмом работников и якобы «сверхжесткими» условиями труда.

Выйдет ли футуристический Cybertruck невредимым из тени проблемного техасского завода Tesla?