Техасские криптомайнеры превратили аргентинский газ в «цифровое золото»

Подход Giga Energy решает сразу две проблемы: уменьшение воздействия на окружающую среду и создание «ценностей» из нерационально используемых ресурсов. Традиционно на нефтяных месторождениях сжигают излишки природного газа, в результате которого выделяются вредные парниковые газы. Giga улавливает этот газ и преобразует его в электричество для питания своих мощных компьютеров для майнинга.

После успешных операций в Восточном Техасе и Шанхае Giga открыла свое первое предприятие в Аргентине, сотрудничая с нефтегазовой компанией Phoenix Global Resources и компанией Exa Tech, предоставляющей IT-услуги. Первоначальная двухмегаваттная шахта работает в предгорьях Анд, на вершине сланцевой формации Vaca Muerta.