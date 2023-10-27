Технический эксперт MIT: человечество «стремится ко дну» из-за ИИ

Технический эксперт MIT: человечество «стремится ко дну» из-за ИИМожно ли помочь
Ведущие эксперты в области искусственного интеллекта (ИИ) призвали к регулированию и надзору за исключительно мощными моделями ИИ. В недавно опубликованном документе 23 специалиста в области ИИ, включая Джеффри Хинтона и Йошуа Бенгио, лауреатов премии Тьюринга, подчеркнули необходимость того, чтобы правительства имели право приостанавливать и лицензировать разработку этих передовых моделей.
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Джиллиан Хэдфилд (Gillian Hadfield), один из авторов статьи, обратила внимание на опасения по поводу грядущих моделей ИИ, которые могут оказаться значительно мощнее современных технологий. Некоторые компании планируют создать модели с вычислительной мощностью в 100 раз больше в течение ближайших 18 месяцев. Отсутствие регулирования этих моделей создает потенциальные риски.
Макс Тегмарк, профессор физики и исследователь искусственного интеллекта из Массачусетского технологического института, заявил, что мир «является свидетелем гонки на дно, которую необходимо остановить».
В статье подчеркивается необходимость государственного лицензирования и возможности остановить разработку моделей с возможностями, которые могут оказаться выше человеческого контроля.