Техника «гладкой» печати улучшила 3D-принтер: разные цвета и текстура на модели

Традиционно для производства предметов с различными цветами и текстурами требовались принтеры с разными насадками, что ещё и приводило к потерям материала и резким переходам между полимерами.

В отличие от этого, новый метод использует немодифицированный двухнасадочный принтер. Такая структура регулирует температуру конкретных участков, активируя термочувствительные компоненты полимера для достижения различных цветов и текстур.

Первоначальные испытания показали многообещающие результаты.