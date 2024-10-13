Техника «гладкой» печати улучшила 3D-принтер: разные цвета и текстура на модели

Опубликовано 13 октября 2024, 09:001 мин.
Техника «гладкой» печати улучшила 3D-принтер: разные цвета и текстура на моделиОбъекты с несколькими текстурами и цветами
Прорывная техника, разработанная учеными MIT и Техническим университетом Делфта, готова изменить мир 3D-печати, по крайней мере об этом пишут СМИ. Эта методика «гладкой печати с модуляцией скорости» позволяет создавать многоцветные и многоформенные объекты с использованием одного типа термочувствительного полимера.
© MIT
Традиционно для производства предметов с различными цветами и текстурами требовались принтеры с разными насадками, что ещё и приводило к потерям материала и резким переходам между полимерами.
В отличие от этого, новый метод использует немодифицированный двухнасадочный принтер. Такая структура регулирует температуру конкретных участков, активируя термочувствительные компоненты полимера для достижения различных цветов и текстур.
Первоначальные испытания показали многообещающие результаты.
Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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