Технологи нашли новый способ подделывать морепродукты

Технологи научились разрабатывать мышечную ткань морских организмов с помощью грибов. Благодаря такой методике специалисты могут производить широкое разнообразие аналогов морепродуктов: и поддельных креветок, и белую рыбу, и тунца, и кальмаров.

Стартап обещает, что получившиеся продукты будут иметь текстуру, характерную для настоящих морских деликатесов, а также будут содержать витамин B12.

Подробности технологии стартап не раскрывает. Сообщается, что первым продуктом, который выпустит Aqua Cultured Foods, станет креветка в кляре. Когда он выйдет на рынок, пока неизвестно.