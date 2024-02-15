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Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2024, 03:00
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Технологические гиганты объединились против вмешательства ИИ в выборы США

Соглашение готовится к подписанию
Крупнейшие технологические игроки объединяют усилия для борьбы с «новой угрозой»: манипулировании выборами с помощью ИИ. В ответ на растущую обеспокоенность, по меньшей мере шесть компаний находятся на грани подписания соглашения о коллективном решении этой проблемы.

На этой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности состоится подписание этого знакового соглашения, которое станет важнейшим шагом на пути к защите выборов от использования ИИ для их саботажа. Это объединение происходит в удобное время: более 50 стран готовятся к выборам, которые пройдут в 2024 году.

Компании, участвующие в соглашении, включая Adobe, Google, Microsoft, OpenAI и TikTok, не разглашают детали соглашения. Однако многие из них уже внедрили индивидуальные меры в свои инструменты генеративного ИИ, способные манипулировать аудио- и визуальными данными. Кроме того, ведется работа по идентификации и маркировке контента, созданного ИИ, что позволит пользователям различать подлинную информацию.

Заметное отсутствие платформы, ранее известной как Twitter, вызвало недоумение. Ни сама компания, ни ее представители не ответили на просьбы о комментарии.