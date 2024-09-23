Технологические гиганты попытались «протолкнуть» в ЕС мягкое регулирование ИИ

Этот закон был согласован законодателями ЕС в мае после длительных переговоров. Однако до сих пор неясно, как именно будут регулироваться системы ИИ «общего назначения», такие как ChatGPT.

ЕС открыл процесс разработки сопутствующих кодексов практики, на который поступило около 1 000 заявок от компаний, ученых и других «заинтересованных сторон». Хотя кодекс, который, как ожидается, вступит в силу в конце следующего года, не будет юридически обязательным, он послужит фундаментом. Компании, заявляющие о соблюдении закона и пренебрегающие кодексом, могут столкнуться с судебными проблемами.

Технологические гиганты пытаются смягчить условия ЕС, чтобы избежать потенциальных многомиллиардных штрафов, а результаты этого «сотрудничества» могут существенно повлиять на будущий ландшафт развития ИИ в Европе.