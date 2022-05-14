Технологические компании попросили отменить запрет на блокировку в соцсетях за политические взгляды

Закон вступил в силу в среду, он запрещает социальным платформам с более чем 50 миллионами активных пользователей в месяц блокировать людей на основании их политических взглядов, а также требует от них публично раскрывать информацию о том, как они модерируют контент.

Юристы утверждают, что закон нанесёт ущерб праву компаний на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к Конституции США.