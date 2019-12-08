Технологические компании призвали работать с военными США

Об этом он сообщил на ежегодном форуме по проблемам безопасности в Калифорнии. По его словам, Amazon не собирается отказываться от сотрудничества с Пентагоном. Более того, никаким технологическим компаниям не стоит так поступать. Ведь это важный вопрос для безопасности страны.

«Я считаю, что если крупные технологические компании отвернутся от министерства обороны, то у страны будут большие проблемы», — отметил Безос.

Напомним, недавно Amazon проиграла контракт минобороны на разработку облачной инфраструктуры хранения данных для Пентагона. Созданием технологии займётся Microsoft.

Стоит отметить, что ранее за сотрудничество с военными работники сильно критиковали руководство другого технологического гиганта — Google.