Технологические компании в России создали альянс по борьбе с коронавирусом

К указанным выше компаниям также присоединились Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Представители альянса уже провели селекторное совещание с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В задачи объединения войдёт организация оперативного тестирования россиян на коронавирус. Для тестирования обещают использовать лучшие доступные технологии.

Также альянс должен обеспечить промышленную безопасность и бесперебойную работу крупнейших российских предприятий.

Сообщается, что пилотный проект с российско-японскими экспресс-тестами на коронавирус запустят в апреле на некоторых предприятиях. Тест-системы адаптированы и для обычных лабораторий, и для портативных мини-лабораторий.