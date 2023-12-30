Технологические тренды 2024 года: ИИ займет центральное место

Приготовьтесь быть ошеломленными растущим господством искусственного интеллекта. Его щупальца простираются далеко и широко: от революции в бизнес-процессах до генерации кода и сочинения музыки. LLM-модели, эти сложные языковые модели, являются звездами этой сцены, и компании стремятся создать и продемонстрировать свои собственные. Готовьтесь к появлению остроумных чат-ботов, помощников по юридическим исследованиям и поисковых систем, работающих на основе ИИ.

Империя SaaS-ПО продолжает расширяться, и ее рост прогнозируется на уровне 18% в год. Компании отказываются от громоздких внутренних решений и выбирают гибкость и экономичность облачных сервисов.

В мире DevOps наметился веселая «синергия» с ИИ. Автоматизация становится все более популярной, а ИИ и машинное обучение оптимизируют рабочие процессы, тестирование и качество кода. Ожидайте автогенерируемые тесты, мониторинг на базе ИИ и бесшовное сотрудничество между людьми и машинами.

Мобильные размышления: Мобильный мир бурлит интересными событиями. На WWDC 2023 Apple представила свое видение будущего с AR-шлемами и усовершенствованиями языка Swift. Долгожданный KMP (Kotlin Multiplatform) наконец-то достиг стабильного статуса, обещая кроссплатформенное счастье для мобильных разработчиков.

В 2024 году технологический ландшафт продолжит развиваться с бешеной скоростью. Очевидно, что ИИ останется главной силой, определяющей все — от бизнеса до творчества. Компании, которые примут эти тенденции и адаптируются к меняющемуся ландшафту, будут идти в ногу с будущим, считают эксперты.