«Технологическую войну» США и Китая оценили: кто побеждает

Экспортный контроль Министерства торговли США, введенный в октябре 2022 года, был призван затруднить развитие китайского технологического сектора. Однако Китай ответил, введя свои собственные ограничения на критические минералы и накапливая устаревшие чипы и производственное оборудование. Несмотря на эти преграды, Китай стал значительным клиентом различных производителей чипов. Nvidia даже разработала чипы, специфические для Китая, которые соответствуют американским ограничениям.

Эксперты утверждают, что хотя экспортные ограничения США затруднили технологический прогресс Китая, они также укрепили «решимость» Китая достичь самодостаточности в своей технологической отрасли.

С 2014 года Китай вложил почти 100 миллиардов долларов в свой внутренний сектор чипов. Долгосрочные последствия этих действий, вероятно, сохранятся на протяжении десятилетий, но продолжающаяся борьба между этими двумя странами поставила всё будущее глобальной технологии в состоянии «неопределенности», отмечают эксперты.

И пока что у США «не очень» получается удерживать превосходство.