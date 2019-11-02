Технологии ацтеков признали полезными для современного хозяйства

В частности, учёный изучал чинампы, которые представляли собой искусственные острова. С помощью таких сооружений ацтеки могли выращивать культуры (в основном маис, бобы и тыквенные) круглый год. В орошении чинампы практические не нуждались, а эффективность их была очень высока. Чинампы помогали прокормиться жителям крупнейших городов ацтеков.

Именно поэтому исследователь хотел понять, могут ли такие технологии быть актуальными для современных мегаполисов. Немаловажно то, что чинампы до сих пор используются в некоторых регионах.

Учёный пришёл к выводу, что данная технология — одна из наиболее эффективных и производительных за всю историю. Кроме того, чинампы довольно устойчивы. На них можно почти непрерывно культивировать растения и даже выращивать животных.

Технологию можно использовать и для, например, фильтрации воды, регулирования микроклимата, поддержания биоразнообразия и поглощения углерода.