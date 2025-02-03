По меньшей мере два убийства, как полагают, связаны с этой группой. В январе в Вальехо (штат Калифорния) был зарезан 82-летний домовладелец Кертис Линд, а вскоре после этого во время остановки транспорта в Вермонте был застрелен агент пограничного патруля Дэвид Маланд. В связи с этими убийствами были арестованы двое подозреваемых, Максимилиан Снайдер и Тереза Янгблут.

«Зизианцы» придерживаются идей рационализма, включая теории, такие как «вневременная теория принятия решений», которая предполагает математическое моделирование человеческих решений и их последствий. Центральными элементами их мировоззрения являются веганство и защита прав животных. А ещё группа обеспокоена вопросами «выравнивания» искусственного интеллекта (AI alignment), чтобы предотвратить его потенциальную угрозу человечеству.