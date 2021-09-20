Технологии истребителя шестого поколения испытают на лайнере

Сам истребитель шестого поколения должен быть высокопланом по схеме «бесхвостка» с двумя отклонёнными в стороны килями. У самолёта будут два двигателя и воздухозаборники, расположенные по сторонам фюзеляжа под крылом. Истребитель также сможет летать в полностью автономном режиме.

Бортовые системы проекта хотят проверить на лайнере. Компании уже начали подготовительные работы по переделке Boeing 757-200 в летающую лабораторию. Сначала проведут модификацию самолёта, а потом установят на него около десяти станций управления.

Летающую лабораторию назовут Excalibur в честь меча легендарного короля Артура. В будущем она сможет использоваться и для проверки других систем.