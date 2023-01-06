Технология 6G позволит использовать людей в качестве антенн

Учёные говорят, что 6G может использовать преимущества VLC (англ. Visible Light Communication, связь по видимому свету), технологии, которая позволяет источнику света передавать информацию.

Исследователи пояснили, что они создали недорогую технологию сбора остатков энергии от VLC — предлагается использовать человеческое тело как антенну. Изобретение позволит перерабатывать отработанную энергию для питания носимых устройств и, возможно, более крупной электроники.