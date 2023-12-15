Технология аккумуляторов «Солнце в коробке» превзойдет литий-ионные: в 10 раз дешевле и мощнее

Инновационная технология Fourth Power, в 10 раз превосходящая по экономичности литий-ионные батареи, использует жидкое олово и графитовые блоки, нагретые до палящих 2 500 °C, для хранения и высвобождения энергии. Жидкое олово, управляемое насосом, циркулирует внутри системы, передавая тепло графитовым блокам, а затем — системе сбора энергии, использующей TPV элементы.

Ячейки TPV, известные своей исключительной эффективностью в извлечении энергии из тепла, играют решающую роль в быстродействии и плотности мощности тепловой батареи. Несмотря на ожидаемую энергоэффективность около 50%, компания Fourth Power утверждает, что ее тепловые батареи будут стоить менее 25 долларов за киловатт-час, по сравнению с литиевыми батареями, стоимость которых оценивается в 330 долларов за киловатт-час.

Компания рассчитывает завершить строительство прототипа мощностью 1 мегаватт-час вблизи Бостона в 2026 году.