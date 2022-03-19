Технология будущего может превратить радиоволны в электричество

Сообщается, что устройство, представляющее собой антенну, способно поглощать радиоволны и превращать их в электричество. Добиться этого позволил прогресс в метаматериалах.

При разработке своей антенны для сбора радиоволн учёные использовали метаматериал с высоким поглощением радиоволн, который позволил бы более высокому напряжению проходить через диод. Это сделало антенну более энергоэффективной, показав, что волны низкой интенсивности могут преобразовываться в электрическую энергию.

Исследователи говорят, что эта технология может открыть путь к системе, в которой источник радиоволн будет питать или заряжать устройства в комнате. Учёные уже протестировали разработку. Оказалось, что антенна может собирать 100 микроватт мощности от радиоволн около 100 метров от вышки сотовой связи.