Технология нагрева поверхности совершит "революцию" в сенсорных экранах

Есть предположение, что однажды ноутбуки полностью перейдут на сенсорные экраны, а виртуальные программные клавиатуры заменят физические кнопки. Но возможность чувствовать физические клавиши пальцами - это важная часть мышечной памяти, которая позволяет многим из нас набирать текст с впечатляющей скоростью без необходимости смотреть вниз и нажимать на клавиатуру.

То, что предлагают исследователи из Техасского университета A&M позволит “почувствовать” кнопки на полностью сенсорном экране. В недавно опубликованной статье в журнале Science Robotics они обнаружили, что, регулируя температуру поверхности сенсорного экрана, можно увеличить или уменьшить силу трения, которую испытывает палец. Ощущение трения можно увеличить на 50%, повысив температуру поверхности сенсорного экрана с 23 до 42℃, при этом фактические изменения температуры незаметны для пользователя, если он не будет подолгу держать свои пальцы на экране.