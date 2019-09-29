Технология распознавания лиц поможет раскрыть загадки вселенной

О работе исследователей рассказал портал Digital Trends. Как бы странно это ни звучало, но технологии искусственного интеллекта, лежащие в основе методики распознавания лица, действительно использовались учёными при разработке инструментов для изучения тёмной материи.

«Алгоритм, который мы применяли, очень похож на те, которые обычно используются в распознавании лица. Прелесть искусственного интеллекта в том, что он может обучаться практически на любых данных. В распознавании лиц, он учится определять глаза, рот и нос, а в случае с тёмной материей — различные структуры», — объяснил один из учёных.

Вопрос в том, какие структуры ищут исследователи? Поскольку саму тёмную материю нельзя увидеть, учёные замечают её по косвенным признакам. В частности, гравитация, создаваемая материей, искажает свет, который идёт от далёких галактик. На основе этих искажений исследователи создают карты неба с расположением тёмной материи. Затем эти карты сравнивают с теоретическими предсказаниями и, таким образом, понимают, какая космологическая модель лучше всех соответствует наблюдениям.

Именно этим сравнением и занимаются алгоритмы. Результаты их работы оказались на 30% точнее, чем полученные людьми.