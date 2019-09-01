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Рассылка текстовых сообщений помогла пациентам с диабетом

Сообщения просто напоминали им о том, как следует себя вести при болезни
Недорогая программа для обмена текстовыми сообщениями помогла улучшить контроль за уровнем сахара в крови у пациентов с диабетом и ишемической болезнью сердца.

Ещё один важный доклад с Конгресса Европейского общества кардиологии 2019. На этот раз исследователи рассказали об эксперименте, в котором приняли участие 502 человека с вышеназванными болезнями. Их разделили на две группы. Одна получала по шесть сообщений в неделю с рекомендациями по образу жизни для людей с диабетом и болезнью сердца. Другая группа получала по два таких сообщения всего лишь раз в месяц.

Спустя полгода эксперимента, оказалось, что уровень содержания сахара в крови у пациентов из первой группы был ниже, чем у пациентов из второй. Учёные пришли к выводу, что автоматическая рассылка мотивирующих сообщений может быть хорошим средством для улучшения качества жизни людей с болезнями.

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