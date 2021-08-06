Наука и технологии
Сегодня в 13:59

Tele2 начал начислять деньги на баланс за рекомендации друзьям

Нужно просто отправить другу ссылку
Оператор сотовой связи Tele2 запустил бонусную программу Tele2Friends. Абоненты могут приглашать друзей в сеть Tele2 и получать за это деньги на счёт.
Tele2 начал начислять деньги на баланс за рекомендации друзьям

Клиенты компании могут получить 200 рублей на баланс для оплаты услуг связи. Ту же сумму получит на счёт и приглашённый друг.

Чтобы воспользоваться акцией, нужно скопировать специальную ссылку в приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте tele2.ru и отправить её другу. По ссылке друг попадёт на страницу заказа SIM-карты. Там он сможет выбрать номер, тариф и способ получения симки. В программе участвуют тарифы с ежемесячной абонентской платой.

Стоит отметить, что 200 рублей придут на баланс, только после того, как приглашённый друг дважды пополнит свой счёт. Кроме того, на момент зачисления вознаграждения SIM-карта должна быть активна, а баланс — положительным.