Tele2 начал начислять деньги на баланс за рекомендации друзьям

Клиенты компании могут получить 200 рублей на баланс для оплаты услуг связи. Ту же сумму получит на счёт и приглашённый друг.

Чтобы воспользоваться акцией, нужно скопировать специальную ссылку в приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте tele2.ru и отправить её другу. По ссылке друг попадёт на страницу заказа SIM-карты. Там он сможет выбрать номер, тариф и способ получения симки. В программе участвуют тарифы с ежемесячной абонентской платой.

Стоит отметить, что 200 рублей придут на баланс, только после того, как приглашённый друг дважды пополнит свой счёт. Кроме того, на момент зачисления вознаграждения SIM-карта должна быть активна, а баланс — положительным.