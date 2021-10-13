Наука и технологии
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Tele2 начал раздачу бесплатной подписки «Яндекс.Плюса» всем абонентам

На два месяца
Оператор сотовой связи Tele2 запускает с 14 октября услугу «Яндекс Плюс» для своих абонентов. Для новых пользователей сервиса Яндекса первые 60 дней будут бесплатными.
Tele2 начал раздачу бесплатной подписки «Яндекс.Плюса» всем абонентам

«Яндекс Плюс» предлагает единую подписку на все сервисы Яндекса: фильмы и сериалы, музыку, кешбэк в сервисах доставки еды и т.д.

При первом подключении услуги «Яндекс Плюс» абоненты Tele2 получат промодоступ. По окончании двухмесячного бесплатного периода сервис будет стоить 199 рублей в месяц. Tele2 утверждает, что услуга доступна на всех тарифных планах.

Чтобы её подключить, нужно зайти в мобильное приложение «Мой Tele2» или в личный кабинет. Абоненту придёт SMS со специальной ссылкой, затем нужно будет активировать подписку через номер телефона Tele2.