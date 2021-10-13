Tele2 начал раздачу бесплатной подписки «Яндекс.Плюса» всем абонентам

«Яндекс Плюс» предлагает единую подписку на все сервисы Яндекса: фильмы и сериалы, музыку, кешбэк в сервисах доставки еды и т.д.

При первом подключении услуги «Яндекс Плюс» абоненты Tele2 получат промодоступ. По окончании двухмесячного бесплатного периода сервис будет стоить 199 рублей в месяц. Tele2 утверждает, что услуга доступна на всех тарифных планах.

Чтобы её подключить, нужно зайти в мобильное приложение «Мой Tele2» или в личный кабинет. Абоненту придёт SMS со специальной ссылкой, затем нужно будет активировать подписку через номер телефона Tele2.