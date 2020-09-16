Tele2 начал раздавать «удвоенный пакет интернета»

Сообщается, что при подключении этого тарифа абоненты дополнительно получат 40 ГБ интернет-трафика. То есть общий объём составит 80 ГБ. Кроме того, пользователям предоставят безлимит на YouTube и подписку на мультимедийный сервис Wink. Абонентская плата при этом не увеличится — составит 600 рублей в месяц.

Пакет трафика по акции предоставляется бессрочно с момента активации SIM-карты и оплаты тарифного плана. Чтобы акционное предложение действовало, нужно вносить абонентскую плату своевременно и в полном объёме.

В остальном тариф не поменяется. Он содержит безлимит для звонков на номера Tele2, 600 минут на номера других операторов, 50 SMS, безлимит на соцсети.