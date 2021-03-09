Tele2 не стал популярнее Билайна

РБК пишет, что в 2020 году абонентская база Tele2 увеличилась на 1,5% и достигла 46,6 млн клиентов. База Билайна же снизилась почти на 5 млн клиентов, до 49,9 млн. Тем не менее, Билайн всё ещё остаётся более популярным, чем Tele2.

У МТС насчитывается 78,5 млн клиентов — больше, чем у остальных. Но по итогам 2020 года компания потеряла небольшую часть абонентов — база снизилась на 0,75%. МегаФон, к сожалению, не предоставил свои данные. В 2019 году доля МегаФона была почти такой же, как у МТС.