Tele2 обновил почти все тарифы

Вместо них стартуют обновлённые «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Телеком-аналитик Алексей Бойко, автор блога ABloud62, успел сохранить условия старых тарифов в московском регионе. Их можно сравнить с новыми.

Раньше тариф «Мой онлайн» стоил 400 рублей в месяц, за это можно было получить 500 минут в пакете + безлимит на Tele2, 15 ГБ трафика и безлимит на соцсети. Теперь «Мой онлайн» стоит дешевле — 370 рублей в месяц. Пакет минут стал меньше — 400, а пакет ГБ больше — 20.

Тариф «Мой онлайн+» обходился в 550 рублей в месяц и предлагал 800 минут и 20 ГБ. Теперь он стоит 570 рублей: пакет минут стал меньше — 600, а вот интернета снова прибавилось — 30 ГБ.

Тариф «Мой разговор» подешевел — вместо 300 рублей в месяц стоит 270. Количество минут в нём не изменилось — 200, а вот пакет интернета вместе с абонентской платой уменьшился — 5 ГБ вместо 6.