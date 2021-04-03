Tele2 обновил условия тарифа для «умных» устройств

Основные параметры тарифа не изменились. Он по-прежнему стоит 100 рублей в месяц. За это можно получить пакет интернет-трафика в 300 МБ и 30 минут для звонков на российские номера. После исчерпания пакета интернет остаётся доступен но на сниженной скорости. Тариф можно оплатить на год вперёд с экономией больше 30%.

Новая опция в тарифе называется «Часы». Она стоит также 100 рублей в месяц. Опция даёт дополнительный гигабайт трафика и 100 минут для звонков на номера Tele2. Оператор считает, что опция будет востребована среди пользователей «умных» часов.

Опция может пригодиться тем, кто включает через часы стриминговые музыкальные сервисы.