Наука и технологии
Сегодня в 19:48
Tele2 обновил условия тарифа для «умных» устройств
Основные параметры не изменились
Оператор Tele2 обновил условия тарифа для «умных» устройств — «Интернет для вещей». В нём появилась новая опция для «умных» часов, но она может быть полезна не для всех.
Основные параметры тарифа не изменились. Он по-прежнему стоит 100 рублей в месяц. За это можно получить пакет интернет-трафика в 300 МБ и 30 минут для звонков на российские номера. После исчерпания пакета интернет остаётся доступен но на сниженной скорости. Тариф можно оплатить на год вперёд с экономией больше 30%.
Новая опция в тарифе называется «Часы». Она стоит также 100 рублей в месяц. Опция даёт дополнительный гигабайт трафика и 100 минут для звонков на номера Tele2. Оператор считает, что опция будет востребована среди пользователей «умных» часов.
Опция может пригодиться тем, кто включает через часы стриминговые музыкальные сервисы.