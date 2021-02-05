Tele2 объявила самый популярный для подключения тариф в 2020 году

В компании рассказали, что из-за пандемии люди стали чаще подключаться к Tele2 через сайт. Доля переходов от других операторов с сохранением номера составила 22% от всех подключений через сайт в Москве. По России средний показатель составил 17%.

Из пресс-релиза Tele2 следует, что при заказе SIM-карт абоненты чаще всего выбирают тарифы с большим объёмом интернет-трафика. Самым популярным тарифом стал «Мой онлайн». На него пришлось 24% от всех подключений в цифровом канале в 2020 году.

Также в 2020 году стала популярна доставка SIM-карт на дом.