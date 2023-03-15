Tele2 отказался от иска к Nokia: с чего все началось

С начала 2022 года российский оператор Tele2 дважды обращался в суд из-за отказа Nokia и Ericsson поставлять оборудование, поэтому уже в мае был подан иск против дочерней компании Nokia. А потом в ноябре Tele2 подал иск в связи с отказом Ericsson выполнять обязательства по контрактам, которые были заключены до введения санкций против России.

Так, стало известно, что стороны смогли достичь внесудебного соглашения о поставках оборудования по контрактам, заключенным до начала спецоперации на Украине. Арбитражный суд Москвы принял отказ и закрыл производство по делу 14 марта.