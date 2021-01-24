Tele2 поднял абонплату на архивном тарифе

О повышении цен Бойко сообщил внимательный читатель его блога. Абонентская плата подорожала для тарифа «Мой онлайн 11_2018». Раньше она составляла 440 рублей в месяц, теперь же абонентам придётся платить 480 рублей в месяц.

Телеком-аналитик отметил, что Tele2 регулярно корректирует действующие и архивные тарифы, увеличивая свой доход. Ещё, по словам Бойко, на сайте оператора новости о подорожании тарифа не было.

Напомним, недавно стало известно, что Tele2 запретил продавать на Маркете остатки пакетов минут, гигабайтов и SMS, перенесённые с прошлого расчётного периода.