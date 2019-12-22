Tele2 поднял цены на тарифы, несмотря на обещания

Как пишут журналисты, оператор оповестил абонентов в субботу. Им пришло сообщение со следующим содержанием: «С 1 января 2020 года на части архивных тарифных планов произойдёт незначительное изменение размера абонентской платы и условий при неоплате, при этом наполнение пакетов останется неизменным».

Повышение составило примерно 10%. Так для абонентов в Москве тариф «Очень чёрный 04_2016» подорожал на 40 рублей (с 380 до 420), «Чёрный» — на 20 рублей (с 210 до 230), «Мой онлайн 04_2018» тоже на 40 рублей (с 430 до 470).