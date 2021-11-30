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Tele2 предложил абонентам скидку при заправке автомобиля

Небольшую, но всё-таки
Tele2 вместе с сервисом «Яндекс.Заправки» предложил своим абонентам небольшую скидку. Теперь можно сэкономить на оплате топлива.
Tele2 предложил абонентам скидку при заправке автомобиля

Теперь абоненты Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой на каждый литр. Акция действует на более чем 8 000 АЗС по всей России.

Чтобы получить скидку, нужно перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения «Яндекс.Заправки». Там следует найти акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придёт SMS с проверочным кодом, его нужно указать в приложении. После этого пользователи получат скидку 2 рубля с каждого литра на первые 150 литров топлива. Акция действует по 31 декабря 2021 года. Подробные условия можно почитать на сайте tele2.ru.

Источник: Пресс-служба Tele2
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