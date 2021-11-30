Tele2 предложил абонентам скидку при заправке автомобиля

Теперь абоненты Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой на каждый литр. Акция действует на более чем 8 000 АЗС по всей России.

Чтобы получить скидку, нужно перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения «Яндекс.Заправки». Там следует найти акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придёт SMS с проверочным кодом, его нужно указать в приложении. После этого пользователи получат скидку 2 рубля с каждого литра на первые 150 литров топлива. Акция действует по 31 декабря 2021 года. Подробные условия можно почитать на сайте tele2.ru.