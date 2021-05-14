Tele2 предложил подарки по понедельникам для своих абонентов

Клиенты смогут еженедельно выбирать для три актуальных подарка из набора, доступного в начале рабочей недели. Компания выбрала предложения из нескольких категорий: кофе, такси, кино, еда, oнлайн-шопинг, доставка, онлайн-обучение и т. д.

Например, жители Москвы смогут по понедельникам бесплатно получить капучино и мороженое в «Макдоналдс», а также пиццу при заказе в «Додо Пицца». Будут среди предложений и скидки на такси Gett, и билеты в кино в «КАРО».

Акция будет действовать каждый понедельник с 17 мая по 21 июня. Среди городов-участников Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тула, Белгород, Новосибирск, Иркутск и другие. Есть один нюанс — акция доступна абонентам с положительным балансом, внёсшим абонентскую плату. Для участия в программе нужно зайти в приложение «Мой Tele2».