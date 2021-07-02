Tele2 раздаст SIM-карты жертвам домашнего насилия

Tele2 раздаст SIM-карты жертвам домашнего насилияВ 10 регионах России
Проект называется Emergency Box. Он действует в 10 регионах России. Tele2 выделила для проекта SIM-карты. Жертвы домашнего насилия могут получить комплекты через кризисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Липецке, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Иркутске.
Сообщается, что SIM-карты Tele2 имеют возможность саморегистрации, а также оплаченный пакет минут и гигабайтов. Благодаря этому пострадавшие смогут пользоваться связью.
«Основная задача проекта — привлечь внимание бизнес-сообщества к проблеме домашнего насилия и благодаря консолидированным усилиям помочь тем, кто нуждается в этом. Tele2 видит свою миссию в социальной ответственности и развитии социального предпринимательства, поэтому мы не могли остаться в стороне. Надеемся, наши SIM-карты помогут подопечным кризисных центров оставаться на связи, где бы они ни находились. Важно, чтобы пострадавшие от насилия женщины и невольно втянутые в это уродливое явление дети могли обезопасить себя».