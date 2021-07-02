Наука и технологии
Сегодня в 14:05

Tele2 раздаст SIM-карты жертвам домашнего насилия

В 10 регионах России
Оператор сотовой связи Tele2 присоединился к проекту сети взаимопомощи «ТыНеОдна» и бренда одежды YOU, который помогает пострадавшим от домашнего насилия. Нуждающимся рассылают коробки с вещами первой необходимости.
Tele2 раздаст SIM-карты жертвам домашнего насилия

Проект называется Emergency Box. Он действует в 10 регионах России. Tele2 выделила для проекта SIM-карты. Жертвы домашнего насилия могут получить комплекты через кризисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Липецке, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Иркутске.

Сообщается, что SIM-карты Tele2 имеют возможность саморегистрации, а также оплаченный пакет минут и гигабайтов. Благодаря этому пострадавшие смогут пользоваться связью.

«Основная задача проекта — привлечь внимание бизнес-сообщества к проблеме домашнего насилия и благодаря консолидированным усилиям помочь тем, кто нуждается в этом. Tele2 видит свою миссию в социальной ответственности и развитии социального предпринимательства, поэтому мы не могли остаться в стороне. Надеемся, наши SIM-карты помогут подопечным кризисных центров оставаться на связи, где бы они ни находились. Важно, чтобы пострадавшие от насилия женщины и невольно втянутые в это уродливое явление дети могли обезопасить себя».

Tele2