Tele2 раздаст SIM-карты жертвам домашнего насилия

Проект называется Emergency Box. Он действует в 10 регионах России. Tele2 выделила для проекта SIM-карты. Жертвы домашнего насилия могут получить комплекты через кризисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Липецке, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Иркутске.

Сообщается, что SIM-карты Tele2 имеют возможность саморегистрации, а также оплаченный пакет минут и гигабайтов. Благодаря этому пострадавшие смогут пользоваться связью.