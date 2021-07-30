Tele2 разрешил абонентам устанавливать своё название сети на экране телефона

Теперь вместо «Tele2» можно установить любое другое название сети. Оператор считает, что это может быть имя любимого человека, необычный хештег, ник в компьютерной игре, название аккаунта в социальных сетях, любимой футбольной команды или просто весёлый статус. В названии можно использовать латинские буквы и цифры, длина его составляет не более 15 символов.

Tele2 уже провёл тестирование услуги. Она оказалась востребована у абонентов. Чаще всего они ставили географические названия, имена людей, названия брендов и компаний.

Для подключения услуги нужно отправить USSD-запрос 7091#. После этого придёт SMS с описанием опции. В ответ надо отправить своё название сети. Затем оно изменится автоматически. Стоимость услуги равна 50 рублям в месяц. В первые два дня она доступна бесплатно.