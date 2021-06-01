Теперь подключить виртуальную SIM-карту (eSIM) можно с помощью биометрии, то есть использования сканов лица или отпечатков пальцев. Это стало возможным из-за вступления в силу нового закона об удалённой идентификации.

Утверждается, что новый способ активации eSIM будет занимать всего несколько минут. Пользователи смогут подключаться дистанционно в строгом соответствии с требованиями закона. Не нужно даже выходить из дома. Эта услуга доступна уже с сегодняшнего дня, 1 июня.

Стоит отметить, что Tele2 — единственный из российских операторов, который обладает сертификатом GSMA на самостоятельную генерацию профилей для eSIM.

Чтобы активировать SIM-карту, нужно зайти в приложение «Мой Tele2» и выбрать опцию «Стать абонентом Tele2», далее — eSIM. При наличии регистрации в Единой биометрической системе для подтверждения личности нужно направить на себя камеру и произнести определённую комбинацию цифр.