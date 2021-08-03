Tele2 разрешил подключать SIM-карты, не выходя из дома

Наука и технологии
Сегодня в 12:07
Tele2 разрешил подключать SIM-карты, не выходя из домаЧерез электронную подпись и приложение «Госключ»
Сотовый оператор Tele2 первым в России предложил клиентам удалённую регистрацию SIM-карты с помощью электронной подписи. Это позволит подключиться к сети оператора, не покидая дом.
Удалённая регистрация возможна с помощью приложения «Госключ». Утверждается, что информация в нём защищена, кто-то другой не сможет зарегистрироваться через данные пользователя.
В Tele2 считают, что нововведение улучшит качество клиентского сервиса и ускорит процесс обслуживания. Благодаря «Госключу» клиенту вообще не нужно идти в салон связи. Вся процедура регистрации занимает несколько минут.
До сих пор клиенты могли активировать карты удалённо, только пройдя идентификацию через ЕСИА с помощью Единой биометрической системы.
Чтобы зарегистрироваться через «Госключ», нужно иметь подтверждённую запись на «Госуслугах» и собственно приложение «Госключ».