Tele2 разрешил подключать SIM-карты, не выходя из дома

Удалённая регистрация возможна с помощью приложения «Госключ». Утверждается, что информация в нём защищена, кто-то другой не сможет зарегистрироваться через данные пользователя.

В Tele2 считают, что нововведение улучшит качество клиентского сервиса и ускорит процесс обслуживания. Благодаря «Госключу» клиенту вообще не нужно идти в салон связи. Вся процедура регистрации занимает несколько минут.

До сих пор клиенты могли активировать карты удалённо, только пройдя идентификацию через ЕСИА с помощью Единой биометрической системы.

Чтобы зарегистрироваться через «Госключ», нужно иметь подтверждённую запись на «Госуслугах» и собственно приложение «Госключ».