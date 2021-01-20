Tele2 разрешила копить минуты и гигабайты до бесконечности

Теперь, согласно пресс-релизу компании, минуты и гигабайты можно будет бесплатно переносить без каких-либо ограничений по количеству и времени использования.

Впервые услуга по сохранению неиспользованных пакетов появилась у Tele2 в 2017 году. Она предоставляется при своевременном внесении абонентской платы. Распространяется на открытые тарифы «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», а также на «Везде онлайн+» в Санкт-Петербурге.

Недавно стало известно, что Tele2 запретила продавать на маркете остатки пакетов минут, гигабайтов и SMS, перенесённые с прошлого расчётного периода.