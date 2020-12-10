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Tele2 тайно от абонентов подняла цены

Что достаточно смело, на фоне прежних разбирательств с ФАС
Российский оператор мобильной связи Tele2 в 2020 году столкнулся с серьёзными проблемами из-за увеличения стоимости своих услуг. Но это его, видимо, ничему не научило, ведь компания вновь тайно от абонентов подняла цены.

Например, возьмём тариф «Везде онлайн». Его основные параметры вроде как не поменялись: нам всё также предлагают платить 450 рублей в месяц, получая при этом 500 минут и 40 ГБ. Но дьявол кроется в деталях. Как подметил Telegram-канал AbloudRealtime, оператор изменил стоимость услуг после исчерпания ежемесячного пакета.

Так, если раньше дополнительные 500 МБ трафика стоили 50 рублей, то сейчас за них уже 60 рублей. То же самое и с дополнительными минутами: в СНГ, Европу (и страны Балтии) и остальные страны мира цена поднялась с 30 руб/мин, 49 руб/мин и 60 руб/мин до 35 руб/мин, 55 руб/мин и 75 руб/мин соответственно.

Слева: стоимость услуг до изменений; справа: стоимость услуг после изменний

Напомним, что в июне 2020 года ФАС обязала Tele2 снизить цены на тарифы связи. По мнению регулятора, повышение стоимости услуг в мае было необоснованным и «ущемляло интересы потребителей»