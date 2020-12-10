Tele2 тайно от абонентов подняла цены

Например, возьмём тариф «Везде онлайн». Его основные параметры вроде как не поменялись: нам всё также предлагают платить 450 рублей в месяц, получая при этом 500 минут и 40 ГБ. Но дьявол кроется в деталях. Как подметил Telegram-канал AbloudRealtime, оператор изменил стоимость услуг после исчерпания ежемесячного пакета.

Так, если раньше дополнительные 500 МБ трафика стоили 50 рублей, то сейчас за них уже 60 рублей. То же самое и с дополнительными минутами: в СНГ, Европу (и страны Балтии) и остальные страны мира цена поднялась с 30 руб/мин, 49 руб/мин и 60 руб/мин до 35 руб/мин, 55 руб/мин и 75 руб/мин соответственно.