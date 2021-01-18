Tele2 убрала безлимитный интернет-доступ для некоторых сервисов

Объявления об изменениях появились на сайте Tele2 15 января. Компания сообщила, что с 16 января 2021 года безлимит в сервисе Tele2 TV уходит в прошлое. «Продолжение пользования сервисом с указанной даты считается согласием абонента с данными изменениями», — пишет оператор.

Компания также оповестила, что интернет-трафик не будет расходоваться из пакета при подключении одной из подписок на ТВ-каналы.

С 1 февраля же изменения коснутся и сервиса СберЗвук. При его использовании тоже будет расходоваться трафик из пакета интернета. Безлимит будет доступен только при подключении премиум-подписки.

Бойко отметил, что этими мерами Tele2 постепенно поднимает свои доходы, действуя в одностороннем порядке.