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Tele2 убрала безлимитный интернет-доступ для некоторых сервисов
Tele2 TV и СберЗвук
Автор Telegram-канала ABloud62 и телеком-аналитик Алексей Бойко обратил внимание на то, что Tele2 решила убрать безлимитный интернет-доступ для некоторых сервисов. Один из них — Tele2 TV. Теперь при просмотре бесплатных каналов трафик будет расходоваться из пакета интернета.
Объявления об изменениях появились на сайте Tele2 15 января. Компания сообщила, что с 16 января 2021 года безлимит в сервисе Tele2 TV уходит в прошлое. «Продолжение пользования сервисом с указанной даты считается согласием абонента с данными изменениями», — пишет оператор.
Компания также оповестила, что интернет-трафик не будет расходоваться из пакета при подключении одной из подписок на ТВ-каналы.
С 1 февраля же изменения коснутся и сервиса СберЗвук. При его использовании тоже будет расходоваться трафик из пакета интернета. Безлимит будет доступен только при подключении премиум-подписки.
Бойко отметил, что этими мерами Tele2 постепенно поднимает свои доходы, действуя в одностороннем порядке.