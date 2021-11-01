Tele2 вернёт на баланс телефона часть стоимости теста на коронавирус

Акция распространяется на стандартный ПЦР- и экспресс-тест, исследования на антитела к коронавирусу и комплексные анализы. Последние могут пригодиться тем, кто готовится к вакцинации или переболел коронавирусом.

Чтобы получить часть стоимости теста на баланс, нужно взять промокод на этом сайте. Для начисления кешбэка следует показать этот код в отделении «Гемотест» до оплаты анализов.

Акция действует до 15 ноября 2021 года. Это часть программы лояльности «Больше». Она позволяет клиентам покупать товары и услуги со скидкой, получать подарки и бонусы.

Если в «Гемотесте» стандартный тест на коронавирус будет стоить 1300 рублей, то на баланс, по идее, можно будет получить 130 рублей.