Tele2 вернёт на баланс телефона часть стоимости теста на коронавирус

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Tele2 вернёт на баланс телефона часть стоимости теста на коронавирусСделанного в «Гемотесте»
Оператор сотовой связи Tele2 запустил акцию с кешбэком 10% на баланс телефона при заказе теста на COVID-19 в лаборатории «Гемотест».
Акция распространяется на стандартный ПЦР- и экспресс-тест, исследования на антитела к коронавирусу и комплексные анализы. Последние могут пригодиться тем, кто готовится к вакцинации или переболел коронавирусом.
Чтобы получить часть стоимости теста на баланс, нужно взять промокод на этом сайте. Для начисления кешбэка следует показать этот код в отделении «Гемотест» до оплаты анализов.
Акция действует до 15 ноября 2021 года. Это часть программы лояльности «Больше». Она позволяет клиентам покупать товары и услуги со скидкой, получать подарки и бонусы.
Если в «Гемотесте» стандартный тест на коронавирус будет стоить 1300 рублей, то на баланс, по идее, можно будет получить 130 рублей.
Источник: Пресс-релиз Tele2