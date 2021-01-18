Tele2 ввела ограничения на продажу минут и гигабайт

Компания опубликовала уведомление об изменениях на своём сайте. «С 20 января 2021 года остатки пакетов минут, гигабайтов и SMS, перенесённые с прошлого расчётного периода в рамках функционала «Перенос остатков» становятся недоступными для продажи на сервисе “Маркет Tele2”», — пишет Tele2.

Раньше таких ограничений не было. Теперь же продавать можно только пакеты, доступные по тарифу. Почему Tele2 приняла такое решение, неясно. Издание Content Review предполагает, что в будущем компания и вовсе может закрыть этот «аттракцион невиданной щедрости».