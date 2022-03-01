Tele2 выпустил тариф с 50 ГБ и безлимитным YouTube

Новый тариф называется Black. Он подойдёт тем, кто активно пользуется видеоплатформами. В тариф входят 50 ГБ мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 1500 минут для звонков абонентам других операторов по всей стране. Есть также безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, TikTok, «Там-Там», Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассникам».

Кроме того, Tele2 обновил тариф «Премиум». Теперь он называется Premium и включает безлимитный трафик в YouTube, соцсетях и мессенджерах, доступ к фильмам Wink, 60 Гб интернета, безлимитные звонки абонентам Tele2 и 2000 минут. Ещё пользователи тарифов автоматически будут защищены от нежелательных подписок.

Тариф Black стоит 900 рублей в месяц, а Premium — 1800 рублей в месяц.