Tele2 закрыл для подключения свой самый популярный тариф

Этот тарифный план Tele2 запустил в июле 2020 года. Как пишет Бойко, «Везде онлайн+» закрывается для подключений с 29 декабря 2020 года.

Тариф стоит 540 рублей в месяц для Москвы. Он предлагает безлимитный трафик для YouTube, 600 минут для звонков, 80 ГБ интернета, а также безлимитный доступ к мессенджерам, в том числе Telegram и WhatsApp. На сайте Tele2 тариф отмечен значком «Хит продаж». Почему компания решила закрыть тариф, неясно. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Бойко иронично отметил, что Tele2 может «рассчитывать на премию года за частоту обновления тарифов».