Tele2 запустил для абонентов сервис онлайн-консультаций врачей

Оператор обещает пользователям скидку 15% на лабораторные исследования и расшифровку анализов, помощь дежурного терапевта 24/7, организацию комплексных обследований, второе медицинское мнение специалистов и услуги медсоветника.

Консультации проводят опытные врачи ГК «Мать и дитя» и других ведущих медицинских организаций. Специалисты могут проводить дистанционный мониторинг здоровья пациентов в период лечения гриппа, ОРВИ и COVID-19, больных с сахарным диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи будут следить за температурой, давлением, уровнем сахара в крови и другими.

Чтобы получить услуги, нужно подключить подписку Doctis.Premium в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, выбрать нужного специалиста и записаться на приём. Стоимость подписки составит 299 рублей в месяц.