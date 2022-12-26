Tele2 запустил для абонентов сервис онлайн-консультаций врачей

Tele2 запустил для абонентов сервис онлайн-консультаций врачейПодписка стоит 299 рублей в месяц
Tele2 совместно с ведущим телемедицинским сервисом «Доктис» запустил сервис для онлайн-консультаций врачей. Абоненты могут воспользоваться услугами специалистов и получить скидки на некоторые медицинские процедуры.
Фото: Tele2
Оператор обещает пользователям скидку 15% на лабораторные исследования и расшифровку анализов, помощь дежурного терапевта 24/7, организацию комплексных обследований, второе медицинское мнение специалистов и услуги медсоветника.
Консультации проводят опытные врачи ГК «Мать и дитя» и других ведущих медицинских организаций. Специалисты могут проводить дистанционный мониторинг здоровья пациентов в период лечения гриппа, ОРВИ и COVID-19, больных с сахарным диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи будут следить за температурой, давлением, уровнем сахара в крови и другими.
Чтобы получить услуги, нужно подключить подписку Doctis.Premium в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, выбрать нужного специалиста и записаться на приём. Стоимость подписки составит 299 рублей в месяц.